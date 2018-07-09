دور تكنولوجيا انفرتر الخاصة بـ LG في ابتكار أفضل الأجهزة المنزليّة في العالم

تتكوّن الثلاجة الحديثة من أكثر من 1400 جزء. وأهمّ هذه الأجزاء، المحرّك والضاغط، وهو السبب الذي جعل إل جي إلكترونيكس تصنع الأجهزة المنزلية الأكثر رواجا وتطوّرا والتي توفّر أداء متميّزا، وكفاءة عالية على مستوى استهلاك الطاقة والوظائف العمليّة وذلك لتلبية احتياجات المستخدمين. وتحمل محركات وضاغطات انفرتر في أجهزة إل جي المنزلية نفس الخصائص وهي التي تجعل منتجات الشركة متقدّمة للغاية وتتمتّع بأعلى مستويات الجودة.

سلاح LG انفرتر السريّ: التحكّم السريع

إنّ الميزة السريّة لمحركات وضاغطات إل جي انفرتر مقارنة بالطرازات التقليدية هي التحكّم الدقيق في السرعة. وسواء كان الجهاز غسالة ، ثلاجة، مكيف هواء، أو فرن ميكروويف، فإنّ إل جي انفرتر تنظم سرعة ودوران المحرّكات والضاغطات اعتمادا على الوضع الذي توجد فيه، وذلك من خلال تعديل السرعة بطريقة تلقائيّة وتحسين المردود مع التقليص من استهلاك الطاقة ومن الضجيج.

الحفاظ على الطعام طازجا لفترة أطول

تحافظ ثلاجات ال جي على الأطعمة طازجة لفترة أطول لأنّ تكنولوجيا انفرتر تعمل بشكل أفضل للحفاظ على درجة حرارة مستقرّة. وتحدّ ثلاجات إل جي من تغيّر حرارتها الداخلية بمعدل ±0.5 درجة مئوية ، وهو نصف انبعاث درجة حرارة في الطرازات التي لا تعمل بتكنولوجيا انفرتر (± 1.0درجة مئوية ).

ملابس أنظف بتكلفة أقلّ

بفضل تكنولوجيا انفرتر الخاصة بإل جي، يمكن للغسالات أن تؤدّي دورة الغسيل الكامل بقوة لا تتجاوز67 واط/الساعة . وتمكّن هذه العملية من الاقتصاد في استهلاك الطاقة بنسبة36 بالمائة مقارنة بغسالات إل جي التقليدية، وهي نفس كمية الكهرباء الضرورية لتشغيل مجفّف الشعر لمدة 4 دقائق فقط! ولكنّ هذا الاستهلاك في الطاقة لا يعني التضحية بالجودة، فلا زالت الملابس كالعادة تحافظ، بعد الغسيل، على نظافتها وانتعاشها.

برودة وانتعاش أكثر باستهلاك طاقة أقل

بالنسبة إلى مكيفات الهواء المنزلية، تضمن إل جي انفرتر أداء قويا على مستوى التبريد واقتصادا ممتازا في استهلاك الطاقة. وتقتصد مكيفات هواء إل جي 70 في المائة من استهلاك الطاقة بينما توفّر تبريدا أسرع ب40 بالمائة من مكيفات الهواء العادية التي لا تحتوي على تكنولوجيا انفرتر.

كن ملك المطابخ

تعمل تكنولوجيا انفرتر كذلك على تعزيز أفران ميكروويف إل جي ب بقدرة دقيقة على الطهي وذلك لإعادة تسخين وتذويب الأطعمة بشكل أسرع من المعتاد. ويستطيع فرن ميكروويف إل جي، من خلال التحكّم الدقيق في درجات الحرارة، أن يحدّ من انحراف درجة الحرارة إلى 3 درجات مئوية فقط، وهو تحسّن ملحوظ مقارنة بالطرازات التي لا تحتوي على تكنولوجيا انفرتر، مما يضمن الحصول على طعام مطهيّ بشكل متساو وعملية تذويب تامة في أقلّ وقت ممكن



محوّلات أفضل لأجهزة أفضل

باعتبارها دماغ أجهزة إل جي المنزلية، فإنّ محوّلات إل جي التي تتميّز بالمحافظة على الطاقة في مستوى الضعفين و بأدائها الجيد، حوّلت الأجهزة المنزلية للشركة إلى معايير للصناعة العالمية. وبالنسبة إلى إل جي، فإنّ المحوّلات الأفضل تعني الحصول على أجهزة أفضل. وللمزيد من المعلومات، اطلع بنفسك على الرابط https://youtu.be/9oE6qiDmzpM.