جرحى في حادث تمايل سفينة بميناء تنس

أصيب ثلاثة أشخاص بجروح خفيفة عقب حادث تمايل سفينة بميناء تنس بولاية الشلف، حسبما علم اليوم الإثنين من مصدر أمني.

وأفاد ذات المصدر أن سفينة أجنبية قادمة من تركيا (تحمل علم إيسلندا) كانت بصدد تفريغ حمولتها(الخشب) بميناء تنس قد تعرضت عند السادسة مساء لحادث تمايل عقب فقدان توازنها مما أدى إلى إصابة ثلاثة من طاقمها بجروح خفيفة.

وتم نقل الجرحى إلى مستشفى تنس أين تلقوا الإسعافات الأولية، حيث تعرض أحدهم إلى كسر فيما أصيب آخران بإصابات خفيفة، حسبما أضاف ذات المصدر.