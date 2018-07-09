إنهاء مهام مدير عام القرض الشعبي الجزائري

قررت الجمعية العامة للقرض الشعبي الجزائري اليوم الإثنين، إنهاء مهام الرئيس المدير العام، عمر بودياب، حسبما أفاد به بيان لوزارة المالية.

وأوضح ذات البيان أنه في "إطار الصلاحيات التي يخولها القانون الأساسي للبنك، صادقت الجمعية العامة للقرض الشعبي الجزائري خلال اجتماعها المنعقد اليوم الإثنين، 9 جويلية، على قرار يقضي بإنهاء العهدة الممارسة من طرف عمر بودياب بمجلس إدارة البنك". كما أضاف ذات المصدر أن "الجمعية العامة للقرض الشعبي الجزائري كلفت مجلس الإدارة بتنفيذ هذا القرار".

للتذكير، فإن بودياب استلم مهامه كرئيس مدير عام للقرض الشعبي الجزائري في ماي 2015.