نسبة النجاح في البكالوريا لن تتجاوز 21.18 بالمائة!

توقع مجلس أساتذة الثانويات الجزائرية، تسجيل نسبة نجاح في امتحان شهادة البكالوريا دورة جوان 2018، لن تتجاوز 21.18 بالمائة وطنيا، بناء على دراسة ميدانية أنجزت مؤخرا ومست عينة من خمسة مراكز لتصحيح البكالوريا موزعة عبر الوطن.

وأشارت نتائج الدراسة الميدانية التي أنجزتها نقابة “الكلا”، أن نسبة 76 بالمائة من المترشحين في امتحان شهادة البكالوريا لهذه الدورة، لم يتحصلوا على المعدل في المواد الأساسية “المميزة للشعب”، في حين قدرت نسبة النجاح فيها ب24 بالمائة، الأمر الذي سيترتب عنه تراجع في نسبة النجاح الوطنية والتي قدرت بأ21.18 بالمائة بناء على التصحيح الأولي الذي مس عينة من الممتحنين موزعين عبر خمسة مراكز للتصحيح، ما يعادل 500 ورقة إجابة بكل مركز وفي كل مادة.

وكشفت الدراسة أن نسبة النجاح في المواد الثانوية “غير التخصص”، قد قدرت ب18 بالمائة، في حين بلغت النسبة في شعبة آداب ولغات أجنبية 18.41 بالمائة وهي تعد أدنى نسبة نجاح مقارنة بباقي الشعب، و في شعبة الرياضيات قدرت نسبة النجاح بـ26.34 بالمائة و18.50 في مادة الرياضيات. فيما أرجعت النقابة هذا التراجع إلى طبيعة المواضيع التي طرحت على المترشحين والتي كانت في المستوى، إضافة إلى مغادرة التلاميذ للأقسام مبكرا بلا رجعة وتوجههم للدروس الخصوصية وكذا تراجع الغش بشكل كبير في هذه الدورة بفضل الإجراءات المشددة التي اتخذتها الوزارة.