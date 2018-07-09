"ملايير البوشي" تثير "فتنة" في مسجد بعين النعجة بالعاصمة

علم "البلاد.نت" أن المدعو "كمال شيخي"، المعروف باسم "كمال البوشي" والذي يعد المتورط الرئيسي في القضية المعروفة بـ "كوكايين وهران"، والموقوف حاليا. كان قد تبرع بما قيمته 15 مليار سنتيم لأحد مساجد عين النعجة بالجزائر العاصمة، وهذا قبيل ظهور قضية الكوكايين وتوقيفه من طرف مصالح الدرك الوطني.

وبحسب ذات المصادر فإن اللجنة الدينية لللمسجد باتت اليوم في حيرة من امرها، بخصوص هذا المبلغ المالي الكبير، وهل "حلال صرفه أم حرام" بعدما عرف الجميع حقيقة "كمال البوشي" و "مصادر ثروته الطائلة"!!.