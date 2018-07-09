"ساحة التوت" تُبهر حرم السفر الأمريكي!

&quot;ساحة التوت&quot; تُبهر حرم السفر الأمريكي!

عبّرت زوجة السفير الأمريكي كارين روز ، اليوم ، عن إعجابها بمعلم ساحة التوت الشهيرة في مدينة البليدة ، وذلك خلال تواجدها في مدينة الورود.

كارين روز التي أصبحت تعرف بجولاتها العديدة عبر ربوع الوطن منذ تعيين زوجها جون ديروشر سفيرا للولايات المتحدة بالجزائر ، نشرت صورا لكشك ساحة التوت الذي تعرف بها المدينة التي تبعد 40 كم عن العاصمة ، وأرفقته بالتعليق التالي:"صور للكشك الرائع ، أمام النخلة التي تتوسط الساحة الرئيسة في البليدة"، قبل أن تضيف:"الأعلام الجزائرية تضفي على المكان جوّا احتفاليا".

ويرجع تاريخ الكشك الشهير الذي يتوسط ساحة التوت في البليدة إلى العام 1910 حيث تم تشييده في الفترة الاستعمارية.

 

القراءة من البلاد

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