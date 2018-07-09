تمديد فترة تسجيلات الماستر

قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تمديد فترة التسجيل وإيداع ملفات الترشح للالتحاق بالسنة الأولى ماستر للموسم الجامعي 2019/2018 إلى غاية نهاية شهر جويلية الجاري عبر المنصة الالكترونية الموجودة بالموقع الإلكتروني للوزارة.

وأوضح وزير القطاع، الطاهر حجار، في تصريح للصحافة اليوم الاثنين على هامش حضوره حفل تخرج دفعات من طلبة المدرسة الوطنية العليا للسياحة، أن "الخلل التقني الذي سجل في الأرضية الالكترونية المستحدثة لتسجيل طلبات الترشح للالتحاق بالسنة الأولى ماستر قد تم تصليحه".

وعليه --يضيف الوزير-- فقد تقرر تمديد آجال التسجيل إلى نهاية شهر جويلية الجاري.

يذكر أن الوزارة كانت قد حددت سابقا فترة إيداع ملفات التسجيل للالتحاق بالسنة الأولى ماستر من 28 جوان إلى غاية 12 جويلية 2018.