بن غبريت تعلن عن فتح الأرضية الرقمية لتوظيف الأساتذة

أعلنت، وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، الإثنين، عن فتح الأرضية الرقمية للتوظيف في مرحلتها الولائية للطورين (متوسط – ثانوي) ابتداء من يوم 11 إلى غاية 16 جويلية الجاري.

وفي منشور لها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، قالت الوزيرة إنه “سيتم الإستدعاء من القائمة الإحتياطية بعنوان 2017 حسب احتياجات كل ولاية، حيث سيشارك المعنيون في التكوين التحضيري الأولي ابتداء من 25 جويلية 2018”.