بوناطيرو: النشاط الزلزالي مرتبط بالحرارة وهذا أسخن صيف مرّ على الجزائر

نفى الباحث في علم الجيوفيزياء والفلك، لوط بوناطيرو، أن يكون صيف 2018 هو الأسخن في تاريخ الجزائر، مؤكدا أن سنة 2013 شهدت أعلى درجات الحرارة.

وأبرز بوناطيرو، اليوم الاثنين، في اتصال مع “سبق برس”، أن الصيف الجاري سيعرف ما يسمى بـ “القفزات الحرارية”، وهي عبارة عن ارتفاع كبير في درجة الحرارة لمدة يومين ولتعود بعدها لمعدلها الطبيعي.

وقال المتحدث أن الجزائر تمر في هذه الفترة بالصمايم الصغرى التي تمتد من 03 إلى 23 جويلية، أما الصمايم الكبرى والتي تمتد من 24 جويلية إلى 31 أوت، فيتوقع محدثنا أن تشهد ارتفاع في درجة الحرارة قد تتخطى عتبة 50 درجة مئوية.

وفي ما يخض النشاط الزلزلي، فيؤكد بوناطيرو أنه يرتبط بشكل كبير بإرتفاع درجة الحرارة، مشيرا إلى عالم كله يمر هذه الأيام بما يعرف بهدنة الزلازل، وعليه يستبعد حدوث أي زلزال خلال هذه الفترة.