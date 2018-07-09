تخرج أول دفعة لطلبة نظام LMD من المدرسة العليا للسياحة

أشراف اليوم الاثنين كل من وزير السياحة والصناعة التقليدية عبد القادر بن مسعود، ووزير البحث العلمي والتعليم العالي الطاهر حجار وكذا وزير التكوين والتعليم المهنيين محمد مباركي، على تخرج أول دفعة لطلفة "LMD" من المدرسة الوطنية العليا للسياحة، والمعهدين الوطنيين للفندقة والسياحة لبوسعادة وتيزي وزو لهذه السنة، بفندق الاوراسي.

وبلغ عدد المتخرجين من معهد تيزي وزو للفندقة بلغ 126 متخرج منهم 96 حامل لشهادة تقني سامي و30 حامل لشهادة تقني.

في حين بلغ عدد المتخرجين من معهد بوسعادة للفندقة والسياحة 152 متخرجا منهم 84 حامل لشهادة تقني سامي و 68 حامل لشهادة تقني.