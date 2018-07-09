1.8 مليون أورو مكافأة ساوتغايث في حال تتويج إنجلترا بكأس العالم

وضعت وسائل الإعلام الإنجليزية غاريث ساوثغايت تحت المجهر بعد نجاحه في تحقيق نتائج رائعة في المونديال الحالي أين أوصل المنتخب لنصف النهائي لثالث مرة في التاريخ.

فبعد اهتمامها بهندامه وخططه التكتيكية جاء الدور على الجانب المالي الذي سلطت عليه الضوء بعد الفوز على السويد أين أشارت إلى حصوله على مكافأة كبيرة بعد وصوله إلى المربع الذهبي ولكنها عجزت عن تحديد قيمتها، ولكنها شددت بالمقابل على أن عقده الحالي يتضمن بندا يتيح له الحصول على حوالي 1.8 مليون أورو في حال نجاحه بقيادة رفاق لينغارد لحمل الكأس الغال