مشاورات لاستصدار دفتر شروط نموذجي للمهندسين المعماريين الشباب

كشف رئيس المجلس الوطني للمهندسين المعماريين مصطفى تيبورتين أن المجلس بصدد دراسة مشروع دفتر شروط نموذجي لتسهيل عملية إدماج المهندسين المعماريين الشباب في الاستفادة من المشاريع التنموية.

وأكد مصطفى تيبورتين على هامش تخرج دفعة جديدة للمهندسين المعماريين بالعاصمة الأحد دخول المجلس في مناقشات مع وزارة السكن والعمران والمدينة لاستصدار دفتر شروط نموذجي جديد يكون مرن ويراعى فيه منح تسهيلات أكثر للمهندسين المعماريين الشباب من أجل الاستفادة من الصفقات التي تطرحها السلطات العمومية والمتعلقة بالمشاريع التنموية.

كما أعلن المتحدث ذاته عن تنظيم الجلسات الوطنية حول الهوية المعمارية الجزائرية مع نهاية العام الجاري.