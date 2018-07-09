انطلاق الصيانة في هذه الطرق

أعلنت الجزائرية للطرق السيار عن برمجة أشغال الصيانة و الترميم عبر عدة محاور طرقات.

وأوضحت الشركة في بيان نشر على حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" أن الصيانة و الترميم ستمس المقاطع التالية: خميس الخشنة – محول برحمون ببودواو، خميس الخشنة – براقي، بئرتوتة – براقي، بئرتوتة – مفتاح (الكاليتوس)، زرالدة – الدويرة.

و تعلم الجزائرية للطرق السيار مستعملي الطريق السيار شرق –غرب عن بدأ أشغال الترميم على مستوى مقطع الطريق السيار بوفاريك – بني مراد ولاية البليدة باتجاه وهران.