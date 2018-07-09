آدم وناس يتجه للبقاء في نابولي بسبب رغبة أنشيلوتي

رفض مدرب نادي نابولي، كارلو أنشيلوتي، بيع لاعبه الدولي الجزائري آدم اوناس او اعارته دون متابعته عن قرب، وبالرغم من العروض الكثيرة غير ان التقني الايطالي قد أشعر ادارة الفريق بالتريث في قضية اللاعب لما بعد تربص ديمارو الذي سينطلق غدا.

وكشف موقع كالتشيو نابولي عن وصول عرض للفريق من نادي سانت ايتيان، بعد ان كان مجرد حديث في الإعلام الفرنسي، وكان العرض عبارة عن طلب استعارة لموسم واحد دون التمديد، وهو العرض الذي قد يبقى في خزانة الفريق لما بعد تربص الفريق الأول لهذا الموسم.