بوعزقي: وفرة المنتوج الوطني مرهون بتأمين الفلاحين والمربّين

أكّد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، عبد القادر بوعزقي، الإثنين، على هامش الندوة الصحفية التي عقدها بمناسبة أشغال الجمعية العادية للغرفة الوطنية.

على ضرورة توسيع المساحات الفلاحية المسقية لأجل تعزيز الاقتصاد الوطني، بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية.

وبخصوص تموين قطاع الفلاحة، وقف الوزير على ضرورة آلية الدعم والمراقبة، لأجل تأمين كافة الفلاحين والمربين من الكوارث الطبيعية وتقلبات السوق.

وتأتي في المقدمة المنتجات ذات الاستهلاك الواسع لضمان وفرتها للمستهلكين من جهة، وللمربّين والفلاحين من جهة أخرى.