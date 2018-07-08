أول رحلة للحجاج الجزائريين إلى البقاع المقدسة يوم 25 جويلية الجاري

كشف المدير العام الديوان الوطني للحج والعمرة، يوسف عزوزة، أن أول رحلة للحجاج الجزائريين إلى البقاع المقدسة ستكون بتاريخ 25 جويلية القادم. واوضح عزوزة في تصريح للصحافة، على هامش انطلاق دورة تكوينية لأعضاء بعثة الحج بدار الامام بالمحمدية، أن أول رحلة للحجاج الميامين إلى البقاع المقدسة يوم 25 جويلية القادم، تسبقها رحلة اولى للوفد المؤطر الذي سيكون في استقبال الحجاج بمطاري جدة والمدينة بالسعودية، مشيرا إلى أن البعثة تدعمت هذا الموسم بأزيد من 500 مرافق متطوع، بالإضافة إلى 800 عضو رسمي، موضحا أنه تم تكليف أعضاء المفتشية بوزارة الشؤون الدينية والاوقاف بمتابعة اداء أفراد البعثة وكذا وكالات السياحة والأسفار للوقوف على مدى التزامهم بمهمتهم وضمان أحسن الخدمات للحجاج”.

وبخصوص الدورات التكوينية التي أطلقها الديوان الوطني للحج والعمرة، قال عزوزة إنها تهدف إلى “تأهيل أعضاء البعثة وتمكينهم من اكتساب المهارات والخبرات حتى يتمكنوا من التعامل مع مختلف المشاكل والصعوبات التي قد تواجه حجاجنا الميامين في البقاع المقدسة” وتأتي هذه الدورات التدريبية ايضا كتكملة لقافلة الحجاج التي جابت أزيد من 33 ولاية عبر القطر الوطني خلال شهري افريل وماي الماضيين والخاصة بتكوين الحجاج أنفسهم.