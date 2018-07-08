بروتين الشعر... اصنعيه بنفسك

يعدّ بروتين الشعر مكوناً أساسياً وضرورياً للحفاظ على شعر صحي وحيوي ولامع، فبروتين الشعر من أهم الطرق التي تساعد في فرد الشعر وتنعيمه ومنحه مظهراً صحياً ولامعاً، إضافة الى أنه يغذي بصيلات الشعر بالمواد الضرورية التي تحد من تساقط الشعر وتلفه وتقصفه. لذلك، قومي بتحضير بروتين للشعر بنفسك في المنزل، من خلال مواد طبيعية تمتلك القدرة على العناية بالشعر على أكمل الوجه.

مكونات البروتين:

أنت تحتاجين الى المكونات الطبيعية التالية لصنع بروتين الشعر : ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون، ملعقة كبيرة من عصير الليمون الحامض، صفار بيضة واحدة، وفنجان من الحليب الكامل الدسم. علماً أنه بإمكانك زيادة المكونات، بحيث تكون كافية لطول شعرك.

طريقة التحضير بروتين الشعر وتطبيقه:

أولاً، قومي بخفق صفار البيض جيداً، من ثم أضيفي إليه تدريجياً فنجان الحليب وزيت الزيتون. حركي المكونات جيداً، بعدها أضيفي إليها عصير الليمون الحامض، مع تحريك المكونات مجدداً الى أن تصبح متجانسة.

طبقي هذا الخليط على شعرك من جذوره وحتى أطرافه، مع الحرص على تدليك فروة الرأس جيداً. من ثم، لفي شعرك وغطيه بغطاء بلاستيكي مخصص، واتركيه لمدة 20 دقيقة. بعدها، اغسلي شعرك بالشامبو وشطفيه بالماء، حتى إزالة كافة رواسب البروتين عن شعرك.

طبقي بروتين الشعر هذا مرتين في الشهر، مما يساهم في تغذية الشعر وتقوية جذوره وتجنب العديد من المشاكل التي قد تصيب الشعر. وهكذا، تنعمين بشعر صحي وجذاب على الدوام من خلال بروتين الشعر .