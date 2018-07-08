حسبلاوي: "تم إعداد دليل للتكفل وتحديد مسار المرأة الحامل"

أعلن وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، مختار حسبلاوي، يوم الأحد بالجزائر العاصمة عن الانتهاء من وضع مخطط تكوين خاص لصالح الإطارات المسيرة لقطاع الصحة.

و أشار بيان لوزارة الصحة أن الوزير قد أوضح خلال اجتماع عقده مع مدراء الصحة ل 15 ولاية لغرب و جنوب البلاد أنه "تم الانتهاء من وضع مخطط تكوين خاص لصالح الإطارات المسيرة"، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بـ "إدراج الطرق الجديدة للتسيير التي ستنتج عن تغيير الوضع القانوني للمؤسسات الصحية والتي ستحظى بطابع خاص يمنح المزيد من المرونة ويمكن المسيرين من الاستجابة في وقت قصير لحاجيات التكفل بالمرضى".

وخصص اللقاء، الذي عرف مشاركة المدراء العامون للمؤسسات الاستشفائية الجامعية والمؤسسات العامة و المتخصصة وكذا رؤساء المجالس العلمية والمجالس الطبية للولايات المعنية، لوضع شبكات متكاملة للتكفل بالمرضى على أساس تبادل الموارد المتوفرة، لا سيما بالنسبة للاستعجالات الطبية الجراحية والتكفل بالنساء الحوامل.

كما شكل اللقاء فرصة للوزير لإسداء "تعليمات واضحة ورسم المخططات للمشاريع الأساسية التي ستطلق فور صدور قانون الصحة الجديد الذي صادق عليه البرلمان مؤخرا".

حسبلاوي ألح على أن الاستعجالات الطبية و الجراحية هي "مرآة النظام الصحي"، أوضح الوزير أن الحكومة قد بذلت "مجهودات مالية معتبرة إضافية لإعادة تأهيل الاستعجالات الطبية الجراحية" والتي تستفيد من فتح عدد معتبر من المناصب المالية لتوظيف الأطباء العامون، مشيرا إلى أن هؤلاء الأطباء سيستفيدون من "تكوين إضافي لتمكينهم من المهارات اللازمة ليصبحوا أطباء متخصصين في الاستعجالات".

أما في ما يخص التكفل بالمرأة الحامل، ذكر الوزير أنه "تم إعداد دليل للتكفل بالمرأة الحامل من طرف مجموعة خبراء "، مبرزا أن الدليل يهدف إلى وضع "شبكات يجد فيها جميع الفاعلين أمكنتهم بشكل يسمح بتحديد مسار المرأة الحامل".

كما نوه الوزير في هذا السياق بـ "العمل الجيد الذي تقوم به القابلات اللواتي تعتبرن أساس التكفل بالمرأة الحامل".