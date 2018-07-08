6 ملايين أضحية في انتظار الجزائريين!

كشف الناطق الرسمي باسم الفيدرالية الوطنية للموالين ومربي المواشي، بوزيد سالمي، عن وجود 6 ملايين رأس غنم لعيد الأضحى متوقعا بأن الأسعار ستكون مستقرة، لكنه أشار في المقابل إلى تأثر هذه الأسعار بعدم حصول الموالين والمربين على كميات العلف بسبب إغلاق الديوان المهني للحبوب لنقاط بيعه تزامنا مع موسم الحصاد. وطمـأن المكلف بالإعلام بالفيدرالية الوطنية لمربي المواشي، بوزيد سالمي، بأن الأضاحي ستكون متوفرة بكثرة لتلبية طلبات المواطنين بمناسبة عيد الاضحى الذي لم يعد يفصلنا عنه سوى شهر ونصف، كاشفا عن وجود 6 ملايين رأس سيتم توزيعها عبر الاسواق ونقاط البيع، لكن المتحدث أشار إلى أن مشكل الاعلاف سيكون عاملا مهما في تحديد وضبط أسعار الأضاحي التي تعرف قبل أزيد من شهر عن عيد الاضحى استقرارا في الأسعار.

وذكر المتحدث أن حوالي 90 بالمائة من المربين والموالين تم تموينهم بكميات الأعلاف والشعير التي يتم الحصول عليها من الديوان المهني للحبوب بحجة غياب المادة في المخازن أو تواصل موسم الحصاد في البلاد، في الوقت الذي تباع الأعلاف بعيداً عن الرقابة، موضحا أن غلق نقاط بيع دواوين الفلاحة بسبب موسم الحصاد حرم الالاف من الموالين من اقتناء الكميات الكافية من الاعلاف، ما يعني أن المربين يعتمدون على التموين الذاتي لماشيتهم عبر اللجوء إلى السوق السوداء للحصول على الأعلاف وهو ما من شأنه أن يؤثر على الاسعار، لا سيما أن ارتفاع سعر الأعلاف يكلف خسائر مالية كبيرة للموالين، حيث يقدر سعر القنطار بين 2400 و3200 دج، ما يعني أن أسعار الأضاحي ستكون مرتبطة أيضا بتكاليف الموالين، لكن سالمي أشار إلى أن الاسعار في الوقت الراهن تبقى في مستوى معقول، لا سيما أن المضاربين لم يشرعوا بعد في عملية البزنسة.

وشدد المتحدث في السياق على ضرورة قطع الطريق امام سماسرة الاضاحي من اجل الحفاظ على استقرار أسعار الماشية، خاصة في نقاط البيع على مستوى المدن الكبرى، وذلك لكسر ارتفاع الأسعار التي برأ الموالين منها، مؤكدا أن مربي المواشي لا يضمنون التحكم في الأسعار حتى عيد الأضحى، وذلك لدخول متغيرات أخرى في المعادلة التجارية، تجعل الأسعار تتغير في الطريق الممتدة بين محافظات الهضاب العليا، المشهورة بتربية المواشي وبين المدن الكبرى، حسب مربي المواشي. وشدد المتحدث على ضرورة استحداث لجنة وطنية للمتابعة تضم مختلف القطاعات الوزارية المعنية بأضاحي العيد تكون مهمتها مرافقة مربي المواشي والحفاظ على استقرار الاسعار وكسر المضاربة.