الجزائر تدين الاعتداء الإرهابي بجندوبة التونسية

أدانت الجزائر "بشدة" الاعتداء الإرهابي الذي استهدف اليوم الأحد دورية للحرس الوطني التونسي في محافظة جندوبة، حسبما أكد الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية.

و أكد عبد العزيز بن علي الشريف في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية "إننا ندين بشدة الاعتداء الإرهابي الذي استهدف هذا اليوم الأحد 8 جويلية 2018، دورية للحرس الوطني التونسي في منطقة عين سلطان بمحافظة جندوبة". وأضاف: " ننحني بإجلال أمام تضحية الجنود الستة التونسيين الذين سقطوا في سبيل أداء واجبهم خدمة لبلدهم و نقدم تعازينا الخالصة لعائلاتهم و لحكومة تونس و شعبها الشقيقين".

وقال الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية "نعرب عن تضامننا التام مع تونس، و إننا نبقى على يقين أن الإرهاب الشنيع و الأعمى لا يمكنه زعزعة عزم هذا البلد الشقيق و قادته و شعبه، على مكافحة هذه الآفة و التغلب عليها".