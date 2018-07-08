الجزائر تدين الاعتداء الإرهابي بجندوبة التونسية

الجزائر تدين الاعتداء الإرهابي بجندوبة التونسية

أدانت الجزائر "بشدة" الاعتداء الإرهابي الذي استهدف اليوم الأحد دورية للحرس الوطني التونسي في محافظة جندوبة، حسبما أكد الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية.

و أكد عبد العزيز بن علي الشريف في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية "إننا ندين بشدة الاعتداء الإرهابي الذي استهدف هذا اليوم الأحد 8 جويلية 2018، دورية للحرس الوطني التونسي في منطقة عين سلطان بمحافظة جندوبة". وأضاف: " ننحني بإجلال أمام تضحية الجنود الستة التونسيين الذين سقطوا في سبيل أداء واجبهم خدمة لبلدهم و نقدم تعازينا الخالصة لعائلاتهم و لحكومة تونس و شعبها الشقيقين".

وقال الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية "نعرب عن تضامننا التام مع تونس، و إننا نبقى على يقين أن الإرهاب الشنيع و الأعمى لا يمكنه زعزعة عزم هذا البلد الشقيق و قادته و شعبه، على مكافحة هذه الآفة و التغلب عليها".

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