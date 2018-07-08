مدوار:" تسرعنا في دخول الإحتراف و"الداربيات" لن تلعب في 5 جويلية "

دعا الرئيس الجديد للرابطة المحترفة لكرة القدم، عبد الكريم مدوار إلى ضرورة "إعادة النظر في بعض ميكانيزمات الاحتراف" والذي اعتبر أن إرساءه كان "متسرعا".

وصرح مدوار للصحافة عقب إجراء عملية تسليم المهام بمقر الاتحادية الجزائرية لكرة القدم :" لقد تسرعنا في إرساء الاحتراف ونحن نتجه صوب الحائط. علينا إعادة النظر في بعض الميكانيزمات المتعلقة بهذا الشأن بمشاركة الفاف ووزارة الشباب والرياضة والحكومة الجزائرية لبلوغ الاحتراف الحقيقي الذي يحلم به صناع القرار. بكل صراحة لسنا في الطريق الصحيح".

وأضاف مدوار "اعتبر نفسي الآن رئيسا للرابطة بعد عملية تسليم المهام التي جرت في أحسن الظروف بحضور رئيس الفاف خير الدين زطشي، الذي قدم بعض الطلبات في جو هادئ وديمقراطي. تحدثت أيضا مع أعضاء مكتبي واتفقنا على أننا سنجتمع يوم 15 جويلية للمصادقة على عدة نقاط متعلقة بتنظيم الموسم الجديد، سيما برنامج المنافسة. قبل انطلاق الموسم، كما سألتقي أيضا برؤساء الأندية".

وعقب تنصيبه رئيسا للرابطة، اتخذ مدوار أول قرار بإلغاء تنظيم الداربيات العاصمية بملعب 5 جويلية الأولمبي بالجزائر.

وأوضح أيضا "أنا ضد فكرة لعب الداربيات العاصمية بملعب 5 جويلية. وكل فريق يستقبل بملعبه مثلما يحدث في أوروبا. كل شيء واضح في عالم الاحتراف. أما في الحالات القصوى فسندرس الأمر في الوقت المناسب. أنا هنا من أجل العمل لمنفعة كرة القدم الوطنية ولن أجامل أي طرف".

وأكد المسؤول الجديد للرابطة أنه "سيتم التوقيع على الاتفاقية مع الفاف قريبا، والتي تتعلق بالقوانين المعمول بها" داعيا كل الأطراف الفاعلة في عالم كرة القدم إلى "العمل بحسن نية".