حليلوزيتش يكشف عن تفاصيل عرض الفاف وقراره النهائي؟

نفى المدرب البوسني وحيد حاليلوزيتش، إتفاقه الرسمي مع الإتحاد الجزائري لكرة القدم من أجل الإشراف على المنتخب الوطني.وقال “حاليلو” في إتصال هاتفي مع “النهار”:”صحيح أنني أمتلك عرضا من الإتحاد الجزائري لكن لا شيء رسمي”.

وأضاف الناخب الوطني الأسبق قائلا:”حتى هذه اللحظة لا يوجد إتفاق رسمي مع الفاف للإشراف على الخضر”.