31 جويلية آخر أجل أمام المؤسسات التجارية لإيداع الحسابات الإجتماعية

أفاد المركز الوطني للسجّل التجاري اليوم الأحد، بأنّه تمّ تحديد آجال ايداع الحسابات الاجتماعية لسنة 2017 للشركات التجارية التي تتمتع بالشخصية المعنوية الى غاية 31 جويلية 2018.

وذكر المركز في بيان له، بأنّ الشركات المعنية بهذا الإجراء هي الشركات ذات الأسهم والمؤسّسات ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة.

بالإضافة إلى الشركات ذات المسؤولية المحدودة و شركات التضامن و شركات التوصية البسيطة أو ذات الأسهم .

كما دعا المركز أيضا مسؤولي المؤسسات القيام بالإيداع القانوني السنوي الاجباري للحسابات الإجتماعية بالنسبة للسنة المالية .

2017 و ذلك على مستوى الفروع المحلية للمركز الوطني للسجل التجاري المتواجدة في 48 ولاية .

و أوضح البيان بأنّ الشركات التي تقوم بإيداع الحسابات الإجتماعية لن تتعرّض للعقوبات المنصوص عليها في التشريع الساري العمل به.

لاسيما التّسجيل في البطاقة الوطنية لمرتكبي أعمال الغش.

يذكر أنّ، الجزائر لديها أزيد من 1.95 مليون متعامل اقتصادي المسجلين في السجل التجاري حتي نهاية عام 2017.

و على مجمل هؤلاء المتعاملين الاقتصاديين فإن 1.77 مليون متعامل ينشطون

بهيئة أشخاص طبيعيين (91 بالمئة) و قرابة 184.000 في هيئة أشخاص معنويين شركات.

القراءة من النهار