مان سيتي يحسم صفقة محرز ويحدد تاريخ إجراءه الفحص الطبي

بات النجم الجزائرى رياض محرز، لاعب ليستر سيتى الإنجليزى، قاب قوسين أو أدنى من الانضمام لصفوف مانشستر سيتى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت صحيفة "ديلى ميل" الإنجليزية أن مانشستر سيتى توصل لاتفاق مع ليستر سيتى يقضى بالحصول على خدمات رياض محرز مقابل 60 مليون جنيه إسترلينى.

وأضافت الصحيفة أن رياض محرز سيخضع الكشف الطبى خلال الـ 48 ساعة، تمهيداً لانتقاله رسمياً لصفوف مانشستر سيتى.

ولعب رياض محرز 36 مباراة مع ليستر سيتى فى النسخة الماضية من مسابقة الدورى الإنجليزى منها، شارك في 34 مباراة أساسياً، ومباراتين "بديلاً"، سجل خلالها 12 هدفاً وصنع 10 أهداف أخرى، وبلغت دقة تمريراته نحو 80%.