الإنتاج الصناعي: الأسعار ترتفع عند الخروج من المصنع

شهدت الأسعار عند الإنتاج في القطاع الصناعي العمومي (خارج المحروقات) ارتفاعا بـنسبة 1.4 بالمائة خلال الثلاثي الأول لعام 2018 مقارنة بالثلاثي الأخير لسنة 2017 و 1.8 بالمائة مقارنة بالثلاثي الأول من 2017، وفق الديوان الوطني للإحصائيات.

وهذا الارتفاع للأسعار عند الخروج من المصنع سجل في القطاعات الصناعية منها الصناعات الغذائية و الجلد و الأحذية و الصلب و الحديد والصناعات المعدنية والميكانيكية والكهربائية والالكترونية و النسيج .

و حسب فئة القطاع فقد سجلت اكبر نسبة في أسعار الإنتاج في الصناعات الغذائية بنسبة 8. 3 بالمائة و هذا مقارنة بالثلاثي الأخير من سنة 2018 .

و حسب ذات المصدر فقد تم تسجيل ارتفاعات هامة في أسعار إنتاج السجائر (6.7 بالمائة) و المواد الغذائية للحيوانات (6.8 بالمائة) .

و لقد مس هذا الارتفاع أيضا صناعات الجلود و الأحذية و التي ارتفعت بنسبة 3.3 بالمائة و الناجمة عن نمو أسعار المواد الوسيطة للجلود بزيادة 1.8 بالمائة.

وفيما يخص الصناعات المعدنية والميكانيكية والكهربائية والالكترونية فان أسعار الإنتاج عرفت ارتفاعا بنسبة 0.9 بالمائة.

وفي هذا القطاعي باستثناء الصلب و تحويل الحديد و الفولاذ أين الأسعار عرفت انخفاض قدره 1.6 بالمائة فان باقي النشاطات تميزت سواء بارتفاع او ركود في الأسعار.

وفيما يخص صناعات النسيج فان أسعار الإنتاج عرفت ارتفاع قدره 0.8 بالمائة خصوصا بفضل إنتاج المواد الاستهلاك النسيجية بحيث ارتفعت الأسعار بـ 1.8 بالمائة.

بالمقابل فان أسعار الإنتاج للمواد الوسيطة لهذه الصناعة سجلت ركود نسبي (0.1 بالمائة).

وفيما يخص صناعات الخشب والفلين و الورق فان الأسعار عرفت تباطؤ لمعدل الارتفاع بتسجيل ارتفاع قدره 0.6 بالمائة مقابل 3.2 بالمائة خلال الثلاثي الأخير من 2017 مقارنة بالثلاثي الثالث 2017 ).

ويضيف ذات المصدر بان هذه الزيادة المعتدلة كانت مدفوعة في الأساس بتطور أسعار تصنيع و تحويل الورق (2.1 بالمائة).

وبالرغم من أنها معتدلة إلا أن الصناعات الكيميائية سجلت زيادة في الأسعار بنسبة 0.2 بالمائة، في حين تميزت مواد البناء والسيراميك والزجاج بالركود.

من ناحية أخرى سجلت المناجم والمحاجر انخفاضا في أسعار الإنتاج بنسبة 5.2 بالمائة خلال الثلاثي الأول من 2018 مقارنة بالثلاثي الأخير من 2017.

ويرجع هذا الاتجاه إلى انخفاض أسعار استخراج معدن الفوسفات (-8 بالمائة) بينما سجلت الأنشطة الأخرى في هذا القطاع تغيرات إيجابية في السعر.

أما بالنسبة لقطاع الطاقة (الكهرباء والغاز ...) فقد تميزت أسعار الإنتاج بالركود خلال الثلاثي الأول 2018 مقارنة بالثلاثي الأخير من عام 2017 وهذا بعد انخفاض بنسبة 2.3 بالمائة المسجل خلال الثلاثي الأخير من عام 2017 مقارنة بالثلاثي الثالث من عام 2017.

القراءة من الخبر