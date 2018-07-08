احتجاج على قائمة السكن الاجتماعي بأدرار

قام عشرات المواطنين بوقفة احتجاجية ،اليوم الأحد ، أمام مقر دائرة أدرار عقب صدور قائمة المرشحين للاستفادة من السكن الاجتماعي، مطالبين بـ "تكريس الشفافية والنزاهة" في هذه العملية.

كما طالبوا "بالتحقيق في القائمة التي تم تعليقها نهاية الأسبوع المنصرم بخصوص المستفيدين من 1.300 وحدة سكنية عمومية إيجارية بعاصمة الولاية" مشيرين إلى أنها تضم أسماء لا يملكون الحق قانونا في الحصول على سكن اجتماعي مما حرم كثير ممن لهم حق الاستفادة منه.

من جانبها فتحت السلطات المحلية، مكاتب لاستقبال طعون المواطنين الذين لم تظهر أسماؤهم في قائمة المستفيدين حيث تشهد هذه

المكاتب إقبال أعداد معتبرة من المواطنين لإيداع طعونهم.