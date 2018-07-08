مساهل يشيد بالعلاقات الجزائرية - الصينية

أشاد وزير الخارجية عبد القادر مساهل، بزخم التعاون بين الجزائر والصين، معتبرا أن مبادرة "الحزام والطريق " مشروع استراتيجي متكامل يخدم المصلحة المشتركة في التنمية والإزدهار.

وقال مساهل في تصريح لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا" بمناسبة احتفال البلدين بالذكرى الستين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما، إن هذه الذكرى تحمل معان نبيلة ودلالات عميقة تعكس عراقة ومتانة الأواصر بين البلدين والشعبين الصديقين والتي لم تشهد عبر تاريخها سوى "التميّز والامتياز"، واصفا العلاقات بين البلدين بالمتميزة كونها ترتكز على نفس المبادئ.

وأضاف: "مرور 60 عاما على هذه العلاقات سيكون فرصة للتأكيد على تمسك البلدين بنفس المبادئ وتقاسمهما لنفس الرؤى حيال القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك وحرصهما الدائم على المضي قدما في سبيل تعزيز الشراكة الإستراتيجية الشاملة القائمة بينهما منذ 2014".

كما اعتبر وزير الخارجية أن الجزائر فاعل أساسي لتحفيز التعاون الصيني العربي بحكم علاقاتها المتميزة مع الصين ودورها المحوري في العالم العربي، منوها بأن الصين تحافظ على مرتبة الشريك التجاري الأول للجزائر بمعدل سنوي فاق 8 مليارات دولار من إجمالي التجارة الخارجية الجزائرية.