مبلغ خرافي مقابل تدريب حليلوزيتش للمنتخب الوطني

اكدت مصادر مقربة من بيت الفاف ان البوسني وحيد حاليلوزيتش سيكون المدرب الجديد للمنتخب الوطني الجزائري خلفا لرابح ماجر

وأكد نفس المصدر أن “حاليلوزيتش” سيتقاضى 160 ألف اورو اي مايعادل 3 ملايير و200 مليون سنتيم ليكون ثلاث اغلى مدرب افريقي

كما أكدت بعض المصادر أن بعض الشركات المدعمة للفاف ستقوم بدعم اجرة التقني البوسني لستهيل العملية

يذكر ان غالبية الجماهير الجزائرية كانت تريد عودة “حاليلوزيتش” بعد المشوار الطيب له مع الخضر مافعله بكأس العالم سنة 2014