“ماجر” يستعد لتوجيه ضربة قوية لـ “زطشي” !!

أكدت قناة الهداف الجزائرية بأن الناخب الوطني السابق “رابح ماجر” يسعى الى المطالبة بجميع مستحقاته المالية بعد إقالتهو في خبر حصري للهداف التي أكدت بأن “ماجر” سيطلب بشكل رسمي من الاتحادية الجزائرية لكرة القدم بتعويضات جراء إقالته

حيث أن صاحب الكعب الذهبي يرد من من الفاف منحة 25 ألف يورو كل شهر لغاية بداية سنة 2019 وهو ما يعادل 500 مليون سنتيم شهريا

و سيكون هذا كانتقام “ماجر” من رئيس الفاف زطشي و ورد الاعتبار في حين كان يقول بأنه توليه لمنصب مدرب ليس من أجل المال