حاليلوزيتش يرد رسميا على "الفاف" بخصوص تدريب المنتخب الوطني .. هذا ما قرره

كشف مصدر من الإتحاد الجزائري لكرة القدم لـ "البلاد" أن التقني البوسني وحيد حاليلوزيتش هو المدرب الجديد للمنتخب الوطني، بعدما منح موافقته النهائية للعودة من جديد لتدريب الخضر على هامش جلسة المفاوضات التي جمعته بالرئيس زطشي بمدينة "ليل" الفرنسية مؤخرا، بحيث إتفق الطرفان على حسم الأمور مباشرة بعد نهاية المونديال.

وبحسب نفس المصدر فإن "الفاف" قررت منح البطاقة البيضاء للتقني البوسني كما وعدته بأن يجد محيطا يساعده على النجاح مع الخضر وتكرار ما حققه في تجربته السابقة مع "الأفناك".

وتجدر الإشارة إلى أن موافقة حاليلوزيتش على عرض الإتحادية الجزائرية، جعل زطشي وأعضاء مكتبه يوقفون المفاوضات مع المدرب الفرنسي هيرفي رونار الذي كان يعتبر من أبرز المرشحين لخلافة رابح ماجر الذي أقيل من منصبه قبل أسبوعين.