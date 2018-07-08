تونس: اغتيال 9 جنود قرب الحدود مع الجزائر

قتل تسعة من أعوان الحرس الوطني في كمين نصبته صباح اليوم، مجموعة إرهابية في منطقة تدعى الصريا بمعتمدية غار الدماء بولاية جندوبة قرب الحدود مع الجزائر.

وذكرت مصادر أمنية محلية أن الهجوم وقع عندما كان عناصر الحرس على متن سيارتين، وبصدد تغيير المهام حيث فاجأهم الإرهابيون بقذيفة، وانهالوا عليهم بوابل من الرصاص.

وتشهد منطقة جندوبة الحدودية مع الجزائر نشاطا لافتا للمجموعات الإرهابية التي تتحصن بالجبال المتاخمة للحدود بين الجزائر وتونس. وأرسلت تعزيزات أمنية مشددة إلى المنطقة لملاحقة عناصر المجموعة الإرهابية الذين انسحبوا إلى منطقة قريبة .