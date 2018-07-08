زوخ في سنغافورة للمشاركة في القمة العالمية للمدن

في إطار لمشاركة في أشغال القمة العالمية السادسة للمدن، شرع والي ولاية الجزائر عبد القادر زوخ رفقة رئيس المجلس الشعبي البلدي لزرالدة،يوم 06 جويلية في مهمة رسمية إلى سنغافورة، بحسب ما افاد به بيان صحفي.

وتنقعد القمة العالمية السادسة للمدن بسنغافورة ما بين 06 و 15 جويلية 2018، تحت شعار "المدن القابلة للعيش والمستدامة: إحتضان المستقبل عن طريق الإبتكار والتعاون". حيث ستبحث الكيفيات الكفيلة بجعل المدن أكثر قابلية للعيش وأكثر صمودا وذلك بفضل الحكامة الجيدة، التخطيط، الإبتكارات التكنولوجية الإجتماعية وبفضل التعاون بين مختلف الأطراف الفاعلة والمدن.

للإشارة فإن والي ولاية الجزائر ورئيس المجلس الشعبي البلدي لزرالدة يشاركان في القمة بدعوة منلاورنس ونغ، وزير التنمية الوطنية بجمهورية سنغافورة.