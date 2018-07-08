سيال تعلن عن انقطاع المياه بـ 4 بلديات بالعاصمة

أعلنت الشركة الوطنية للمياه سيال عن انقطاع الماء الشروب بـ 4 بلديات بالعاصمة ابتداء من 08 صباحا إلى غاية 08 مساء من يوم الاثنين 09 جويلية 2018، بسبب الاشغال.

وحسب بيان الشركة فإن الأمر يتعلق بـكل من:

- بلدية القبة: (حي البدر، حي 648 مسكن، 886 مسكن، حي جيلالي ليابس، حي الباهية، حضيرة بن عمار، Ferme Diska و Appreval)

- بلدية باش جراح

- بلدية بوروبة

- بلدية جسر قسنطينة

وبهذا الشأن تعلم شركة "سيال" زبائنها عن عودة المياه تدريجيا بداية من مساء يوم الاثنين 09 جويلية 2018.