"السعودية تستغل تأشيرات الحج والعمرة سياسيا "

أكدت الهيئة الدولية لمراقبة إدارة السعودية للحرمين أن السعودية "تستغل مكرمات الحج والعمرة وفق أهوائها ومواقفها السياسية مجددة استنكارها لما أسمته، تمادي الرياض في تسييس الشعائر الدينية".

ونبهت إلى مسلسل طويل من استغلال السعودية لتأشيرات الحج والعمرة لدعم أهدافها وطموحاتها السياسية وشراء ذمم السياسيين والإعلاميين المسلمين عن طريق إعطائهم تأشيرات حج وعمرة بالمجان وبشكل غير قانوني للوقوف إلى جانب الإدارة السعودية في قراراتها السياسية.

كما لفتت الهيئة التي تتخذ من جاكرتا مقرا لها إلى استخدام السعودية، المشاعر الإسلامية خاصة الحج كورقة ضغط سياسية للضغط على عدة حكومات لابتزازها سياسيا، كما حصل مع عدة دول خاصة من قارة إفريقيا ومع شخصيات معروفة بمعارضتها للسلطات السعودية.