بالفيديو.. رئيسة كرواتيا تواصل صنع الحدث في المونديال وتحتفل بتأهل بلادها

خطفت رئيسة كرواتيا كوليندا كيتاروفيتش الأضواء عبر تفاعلها مع أداء منتخب بلادها خلال اللقاء الذي جمعه مع المنتخب الروسي في الدور ربع النهائي من مونديال روسيا 2018.

وكان المنتخب الكرواتي قد بلغ السبت نصف نهائي كأس العالم للمرة الأولى منذ عام 1998، بعد أن تغلّب على روسيا بركلات الترجيح، إثر تعادل الفريقين بهدفين لمثلهما.

وقد لاقى تشجيع ودعم الرئيسة الكرواتية، استحسان العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انتشرت مقاطع فيديو تظهر احتفالها بكل هدف لمنتخبها بشكل واسع.

وبعد انتهاء المباراة، نزلت رئيسة كرواتيا لتهنئ منتخب بلادها، حيث احتفلت مع اللاعبين بالفوز بحسب ما ظهر في الفيديو الذي نشرته عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك.