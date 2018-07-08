فقدان شاب بأعالي هضبة الطاسيلي بولاية إيليزي

يتواصل مسلسل الأشخاص المفقودين في عرض الصحراء، والواقعة هذه المرة تخص أحد الشباب من مدينة ايليزي، والذي توجه إلى الصحراء مع رفقائه، أين تناولوا وجبة العشاء على بعد حوالي 30 كيلومترا عن مدينة ايليزي باتجاه منطقة فضنون بأعالي هضبة الطاسيلي، أين افترقوا ليلا، على أن يعودوا إليه في مكان متفق عليه، ليتبين بأنه قد ضل طريقه، وتاه في عرض الصحراء، أين اتصل أول أمس عندما صعد إلى قمة أحد الجبال بالمنطقة، أين أخبر من اتصل به أنه لا يعرف أين هو ويطلب النجدة، كما أخبرهم بأنه لم يعد يقوى على الحركة بسبب الإرهاق، خاصة وأن المنطقة ذات تضاريس جبلية صعبة جدا، قبل أن تخرج سيارات العشرات من المواطنين في هبة تضامنية كبيرة، بالإضافة إلى سيارات وأفراد الدرك الوطني والجيش الوطني الشعبي، بتسخيرة من والي الولاية، أين انتشروا بالمناطق التي يعتقد بأنه فيها، من أجل تقفي أثره أو العثور على أي شيء يدل عليه.

كما علمت “الشروق” من مصدر موثوق، بأنه قد تم تحديد الهوائي الذي كان يجري منه المفقود آخر اتصاله، إلا أنه وبالرغم من عمليات البحث الكبيرة التي قام بها ما يقارب 100 شخص أو أكثر من مدينة ايليزي وما جاورها، إلا أنه لم يتم العثور على المفقود أو أي أثر له، كما قامت مروحية تابعة للجيش بتمشيط المنطقة التي يرجح أنه فيها، إلا أن جميع المحاولات باءت بالفشل، فيما تتواصل عمليات البحث إلى غاية كتابة هذه الأسطر على أمل العثور عليها سالما معافى.