سونلغاز تدعو الجزائريين إلى ترشيد الاستهلاك

دعت مؤسسة توزيع الكهرباء والغاز، إلى ضرورة ترشيد استهلاك الطاقة، خاصة المعدات الكهربائية سواء من طرف الزبائن العاديين أو الإدارات والمؤسسات العمومية والخاصة أو مستهلكي الطاقة في قطاعات الفلاحة والصناعة، وأشار بيان للمؤسسة ـ تسلمت “ البلاد “ نسخة منه ـ إلى أن المؤسسة دخلت على خط تبيين “الطرق المثلى لاستهلاك الطاقة دون التأثير على توازنات الشبكات الكهربائية وخاصة في فترات الذروة وفي فصل الصيف الذي يتضاعف فيه الطلب على الكهرباء”.

وأمرت المؤسسة وكالاتها المحلية بالولايات بضرورة مباشرة حملات تحسيس وتوعية زيادة على نشاط القافلة الوطنية والتي تزور 16 ولاية عبر الوطن وذلك من أجل “حث المواطنين على التفاعل الأمثل من خلال التخفيف على الشبكات الكهربائية، خاصة خلال الذروة وتلقين الزبائن تصرفات بسيطة تساعد في التحكم في استهلاكهم للطاقة “، كما تعمل المؤسسة على إبراز مختلف العراقيل التي تواجهها الشركة وتعيقها في إنجاز مختلف البرامج التنموية وتأثير التعديات على الشبكات والبناء قرب المنشآت على نوعية واستمرارية الخدمة وهي من بين الامور التي تؤثر على عمل المؤسسة في تلبية مطالب المستهلكين ومن مختلف المستويات.

وكانت مؤسسة توزيع الكهرباء والغاز، قد أرجعت عديد الانقطاعات في الكهرباء التي تعرفها بعض الولايات بين الفينة والأخرى إلى التعدي على شبكاتها سواء من قبل أفراد أو من قبل مؤسسة أشغال وهو الأمر الذي يؤدي في كل مرة إلى التدخل وتصليح هذه الاختلالات على حساب المؤسسة وما يشكل ذلك من خطر ومصاعب، حسب المصدر ذاته. مع العلم أن مواطنين يشتكون في عديد المرات من الانقطاعات الدورية للكهرباء مما تسبب لهم في خسائر على مستوى الأجهزة الكهربائية.

وترجع مؤسسة الكهرباء والغاز هذه الانقطاعات إلى الطلب المتزايد على الطاقة، مما جعلها تقود عمليات تحسيس في صفوف المستهلكين وتدعو إلى ترشيد الاستهلاك قدر الإمكان حفاظا على الطاقة وحماية للمعدات التي كثيرا ما تتأثر بالطلب المتزايد وارتفاع الاستهلاك، خاصة في فترات الذروة المحددة مابين 11 صباحا و 7 مساء من كل يوم وهي الفترة التي تعرف تشغيل المبردات بشكل كبير، زيادة على الاستعمال المفرط للكهرباء في الليل وترك المصابيح مشتعلة في الفراغ.