أويحيى يلتقي 5 وزراء لدراسة سياسة الدعم الجديدة

يترأس هذا الأحد الوزير الأول أحمد أويحيى، اجتماعا تمهيديا لاجتماع الوزاري المقرر الاربعاء المقبل رفقة 5 وزراء لدراسة ملف توجيه الدعم الذي ستنتهجه الحكومة، فضلا عن دراسة آليات تصدير الفوسفاط والمنتوجات الفلاحية.

كشفت مصادر مطلعة عن عقد الوزير الأول أحمد أويحيى اجتماعا وزاريا مصغرا مع عدد من وزراء حكومته في انتظار اجتماع الأربعاء المقبل، حيث يعد هذا الاجتماع التمهيدي ترتيبا للاجتماع المقبل، وسيتضمن دراسة بعض الملفات التي سيبحثها الوزير الاول مع كل من وزير الصناعة يوسف يوسفي، وزير الأشغال العمومية والنقل عبد الغاني زعلان، وزير الطاقة مصطفى قيطوني، وزير الموارد المائية حسين نسيب ووزير الفلاحة عبد القادر بوعزقي.

وكشف المصدر أن أبرز ما ستتم مناقشته هو قضية مراجعة سياسة الدعم الحكومي الذي يوجد قيد الدراسة، حيث سيبرز أحمد أويحيى موقفه من تطبيق هذا الدعم، كما سيبحث مع الوزراء المعنيين نتائج عمل الورشات المكلفة بإعداد الفئات التي لها الحق في دعم الدولة من المواد الاستهلاكية والطاقوية وهو ما يبرز في الوزراء المعنيين بهذا الاجتماع. كما يتضمن جدول الأعمال دراسة ملف إنشاء مصنع للفوسفاط بولاية تبسة، ووضع خريطة جديدة أكثر فاعلية لنقل المواد المنتجة في الولاية الغنية بالفوسفاط إلى ميناء عنابة عبر السكك الحديدية لتسهيل عمليات التصدير.