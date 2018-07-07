حركة "مرتقبة" في سلك الولاة

ألغت وزارة الداخلية والجماعات المحلية في مراسلة رسمية موجهة لولاة المناطق الحدودية، اللقاء الذي كان مبرمجا اليوم، بحضور رؤساء البلديات الحدودية، لمناقشة التسيير الإداري للمرفق وبحث سبل التنمية في المناطق الحدودية، بحضور وزراء القطاعات الإستراتيجية من بينها الفلاحة والتجارة.

ويبدو أن سبب تأجيل الاجتماع وبرمجته في الدخول الاجتماعي القادم، حركة في سلك ولاة الجمهورية من الممكن أن يجريها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة نهاية الأسبوع القادم، ومن المنتظر أن تتزامن حركة الولاة مع تغيير حكومي محتمل.