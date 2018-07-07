سانتيان:”خلال 40 سنة لم أرى لاعباً يتطور مثل ماندي”

أكد مدرب نادي ريال بيتيس الإسباني، كيكي سانتيان، أن لاعبه الجزائري عيسى ماندي، أفضل من شاهده يتطور خلال مسيرته التدريبية.

وصرح التقني الإسباني أمام لاعبي الفئات الصغرى للنادي:”ماندي اللاعب الأكثر إستيعابا، والأكثر اهتماما بالتمارين وتطبيقا لها”.

“بعد نهاية كل مباراة لا ينزع قميصه، يجلس ويأكل الأرز من أجل إسترجاع طاقته، إنه اللاعب الأكثر تطورا الذي شاهدته خلال 40 سنة”.

يذكر أن ماندي قدم مستويات كبيرة في الخط الخلفي في أول موسم له بألوان نادي بيتيس في الدوري الإسباني.