سليماني يتجه للبقاء في البريمرليغ مع فريق لندني

يتجه النجم الدولي الجزائري إسلام سليماني لترك فريقه ليستر سيتي الإنجليزي صوب فريق ويستهام في صفقة مُقايضة بين الناديين.

وكشف الموقع الإنجليزي “HITC سبورت” أن مُسيري الثعالب يُريدون مُقايضة مُهاجم الخضر بالمهاجم الإنجليزي للفريق اللندني أندي كارول.

وأضاف نفس الموقع أن إدارة الهامرز تسعى لضم السوبر سليم منذ أن كان في الدوري البرتغالي الممتاز مع فريق سبورتينغ لشبونة.

ويرى مُسيري الفريق اللندني أن سليماني يملك مُميزات المهاجم التي يبحثون عنها مايجعله قريبا من اللعب تحت إشراف المدرب بيليغريني.