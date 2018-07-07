تعليق حفيظ دراجي حول وفاة اللاعب الدولي السابق حسان لالماس

عبّر الإعلامي والمعلق الرياضي الجزائري المقيم في قطر حفيظ دراجي ، اليوم ، عن تأثره لوفاة اللاعب الدولي السابق حسان لالماس نجم المنتخب الجزائري في سنوات السبعينات .

وكتب دراجي في منشور على حسابه في فيسبوك :"الله أكبر..حزين لرحيل أسطورة الكرة الجزائرية لستينيات وسبعينيات القرن الماضي حسان لالماس"، وتابع:" للأسف لم أعايش عصره لكن من شاهده يلعب الكرة يقول بأنه أحسن ما أنجبت الكرة الجزائرية.

وقال دراجي إن لالماس الذي كان لاعبا كبيرا حسب شهادات من عايشوه ، "عاش محترما ورحل معززا بين أهله بعد صراع طويل مع المرض"، مقدّما تعازيه لعائلة الفقيد .

وتوفي حسان لالماس مساء اليوم السبت عن عمر يناهز 75 عاما ، وسيوارى جثمانه الثرى غدا الأحد بمقبرة قاريدي بالعاصمة.