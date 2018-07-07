يوسفي في موسكو للإشراف على مجلس الأعمال الجزائري-الروسي

سيبدأ وزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفي، بداية من الأحد، زيارة رسمية الى روسيا للمشاركة في المعرض الصناعي الدولي، “اينوبروم 2018”.

وذكر بيان لوزارة الصناعة، أن يوسفي، سيكون مرفوقا بوفد مكون من إطارات سامية بالوزارة ومؤسسات صناعية.

وسيكون للوزير خلال هذا المعرض محادثات مع نظيره الروسي، دينيس مانتوروف، ومسؤولين آخرين روسيين وأجانب.

وسيشرف الوزير ونظيره الروسي، على هامش المعرض، على إفتتاح مجلس الأعمال الجزائري-الروسي.

بالإضافة إلى القيام بزيارات إلى مؤسسات صناعية روسية.