أويحيى يعزّي الأسرة الرياضية في وفاة حسان لالماس

قدّم الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى تعازيه للأسرة الرياضية الجزائرية في وفاة نجم المنتخب الوطني سنوات السبعينات حسان لالماس الذي توفي اليوم عن عمر يناهز 75 عاما.

وحسب ما جاء في منشور لصفحة الحزب على فيسبوك ، فقد تقدّم أويحيى" أصالة عن نفسه ونيابة عن أعضاء المكتب الوطني وإطارات ومناضلي التجمع الوطني الديمقراطي" إلى أسرة الفقيد والأسرة الرياضية، بأخلص عبارات التعازي والمواساة، "داعيا المولى عزّ وجل أن يتغمد روح الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه جميل الصبر والسلوان".