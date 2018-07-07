حسبلاوي: رئيس الجمهورية يؤكد دوما أنه لا نقاش في صحة المواطن

أكد وزير الصحة والسكان مختار حزبلاوي ،بأن رئيس الجمهورية قال بأنه لا يوجد هناك نقاش في صحة المواطن سواء من خلال الوقاية أو العلاج ،يأتي هذا حسب الوزير، في إطار برنامج المنظومة الصحية على غرار التكفل بالمرأة الحامل والجنين .

وشدد حزبلاوي، خلال زيارته التفقدية إلى ولاية غليزان اليوم السبت، على ضرورة حسن معاملة المواطن في المستشفيات، داعيا مدراء الصحة إلى ضرورة التنسيق، مع الولاة لاحتواء، مشكل ضعف دور مهام خلايا الإعلام ونقص أعوان الأمن بالمؤسسات الاستشفائية والجامعية الذي بات يهدد حياة العاملين بالقطاع في، ظل تنامي ظاهرة العنف ،لاسيما بمصلحة الاستعجالات الطبية ، وعن نقص عديد الاختصاصات الطبية كشف الوزير، عن إطلاق تقنية الكترونية "تيلي راديو لوجي"، وهذا على مستوى 400 مؤسسة استشفائية لتسهيل تواصل الأطباء العامون بالأخصائيين. لاحتواء مشكل نظرة التخصصات الطبية.

هذا وكان وزير الصحة والسكان ،قد استهل زيارته إلى الولاية بمستشفى عمي،موسى الذي ينتظر التدشين منذ فترة طويلة، رغم الانتهاء من أشغاله والتجهيزات،وهذا بسبب غياب الشبه الطبيين بالمنطقة ،حيث أن تخرج دفعة 150 شبه طبي لم تفي بالغرض، لينتقل بعدها إلى مستشفى منداس،أين طالب بضرورة استلامه قبل نهاية السنة ،بعدما بلغت نسبة أشغاله 75 بالمائة، ليتفقد بعدها مدرسة الشبه الطبي بحي برمادية، أين دعا إلى ضرورة فتح المدرسة للقضاء،على مشكل نقص الشبه الطبيين، وهذا بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي، ليزور مستشفى عاصمة الولاية ،أين زار،مصلحة الأورام السرطانية ،وأشغال ترميم قاعة العمليات ، وعيادة الوليد الخاصة ،ليختم زيارته بلقائه مع مدراء المؤسسات الاستشفائية .