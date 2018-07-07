عيسى : "علماء الجزائر يتميزون عن غيرهم بفهمهم أحسن فهم للقرآن و السنة "

قال وزير الشؤون الدينية و الأوقاف, محمد عيسى, اليوم السبت من تيبازة انه تلقى 23 شكاوى من ائمة تعرضوا لإعتداءات ، مؤكدا ان تحقيقا سيفتح لنظر في شكاويهم ضمن لجنة سيعينها خلال الأيام القادمة مضيفا: “لدينا قانون العقوبات يتضمن مواد قانونية لحماية الإمام ونحن نطبقها حاليا”.

و في سياق اخر دافع الوزير عم علماء الجزائر مؤكدا أن "علماء الجزائر يتميزون عن غيرهم بفهمهم أحسن فهم للقرآن و السنة ما يجعل بمقدورهم التصدي لمخاطر مخططات مخابر أجنبية تعمل على تقسيم الأوطان".

وفي تصريح للصحافة في نهاية حفل اختتام موسم المركز الثقافي الإسلامي, أكد وزير الشؤون الدنيية و الأوقاف في رده على سؤال حول وجود "مخاطر نشاط مخابر أجنبية" تعمل على زرع أفكار لا تتماشى و المرجعية الدينية الجزائرية بهدف "زعزعة استقرار الوطن و إثارة الفتن".

وأضاف محمد عيسى أن تلك المخابر "أعادت إحياء مخططات تقسيم الأوطان الإسلامية و رفعت التجميد عنها في محاولة لإدخالها للجزائر", واصفا إياها ب"الخطيرة جدا".

واستدل الوزير بخطاب رئيس الجمهورية بمناسبة إحياء يوم العلم الموافق لـ 16 أبريل من كل سنة أين أكد "أن هناك إرادة حقيقية لمخابر أجنبية تعمل على بعث مخططات لتقسيم الدولة الوطنية و تمزيق العالم الإسلامي و إحداث فتن و حروب لا نريدها في الجزائر التي لها مرجعية دينية غير قابلة للمراجعة".

وأضاف أنه يقصد "المحافظة على كل المذاهب بما فيها الإباضية بما يتماشى مع الأصل و وفقا لمناهج علماء الجزائر من الأسلاف, على غرار الشيخ ابن باديس و البشير الإبراهيمي و غيرهم."

وبخصوص الطوائف التي تكلم عنها الوزير و التي يراد من خلالها تقسيم الأوطان قال أنه "لا يقصد تشكيل ديني بعينه لأن التشكيلات كثيرة و أكثر مما نتصور", موضحا أنهم كقطاع وزاري يعملون بالتنسيق مع أجهزة الدولة كلها و خلايا التفكير و الوقاية من أجل رفع الوعي العام للمجتمع الذي لا ينبغي أن يقف مع من يشوه الدين.

ودعا في السياق الأئمة و النخبة و رجال الإعلام إلى التصدي لكل الأفكار الغريبة, مبرزا أنها مسؤولية الجميع للحفاظ على الوسطية و الاعتدال كصف واحد رفقة الأجهزة الأمنية و قوات الجيش الوطني الشعبي في وجه تلك المخططات.

ودعا في هذا السياق إلى الافتخار بعلماء الجزائر و مساهماتهم في إعلاء صوت الإسلام, منهم أول من شرح صحيح البخاري العالم, محمد بن داود المسيلي, و العالم هود بن محمد الأوراسي, أول من فسر القرآن الكريم في نفس فترة تفسيره من قبل العالم الطبري.

واسترسل يقول "الجزائريون حملوا الإسلام إلى الأندلس و مشارف فرنسا و العاصمة النمساوية فيينا و إلى إفريقيا", مضيفا أن الإسلام "ليست له جنسية و القرآن واحد و السنة واحدة و أن أكثر من دافعوا عنهما بفعالية كانوا من جنسيات غير عربية".