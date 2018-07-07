سحب رخصة تنظيم العمرة من 14 وكالة سياحية هذا الموسم

كشف المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة, يوسف عزوزة, يوم السبت بالجزائر العاصمة, أنه تم سحب رخصة تنظيم العمرة من 14 وكالة سياحية من مجموع 224 بسبب "التجاوزات" المسجلة في تنظيم رحلات العمرة وعدم احترام بنود دفتر الشروط الذي تم وضعه لهذا الغرض.

واوضح السيد عزوزة في لقاء خصص لتقييم أداء وكالات السياحية والاسفار وشركات النقل وكذا الشركاء الفاعلين في عملية الحج والعمرة, ان أزيد من 400 الف مواطن أدوا مناسك العمرة خلال هذا الموسم من بينهم أزيد من 100 ألف قاموا بأداء هذه الشعيرة خلال شهر رمضان المنصرم.

واضاف ان هذا الموسم سجل "تحسنا" في الاداء بالرغم من "النقائص" الملاحظة على بعض وكالات السياحة والاسفار في تطبيقها لدفتر الشروط.

وفي موضوع متصل, أكد السيد عزوزة أن ديوان الحج والعمرة سيواصل جهوده من أجل تحسين ظروف إقامة الحجاج في البقاع المقدسة, مشيرا إلى أن الجزائر "تولي أهمية كبيرة لهذه الشعيرة الدينية ولن تسمح بالمساس بسمعة حجاجنا وبلادنا, وهذا تطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية".

ودعا بهذا الخصوص كل الوكالات المعتمدة الى الالتزام بالشروط والتدابير التي تم وضعها من أجل "التكفل بحجاجنا الميامين وتمكينهم من أداء مناسك الحج في أحسن الظروف".