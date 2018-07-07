التحالف الوطني الجمهوري يدعو بوتفليقة إلى الترشح لعهدة خامسة

دعا الأمين العام للتحالف الوطني الجمهوري بلقاسم ساحلي ، اليوم السبت ، رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة إلى الترشح لعهدة رئاسية خامسة في الانتخابات المقبلة .

وقال ساحلي في ندوة صحفية نشطها بمقر الحزب في أعقاب اجتماع مكتبه الوطني ، أنه "بناء على تفويض من المجلس الوطني للتحالف الوطني الجمهوري، فإن قيادة الحزب تجدد دعمها ودعوتها لرئيس الجمهورية من أجل الاستمرار في قيادة البلاد، وهذا من أجل رفع ثلاثة تحديات تتعلق بالحفاظ على المكاسب المحققة، وهي تعميق الإصلاحات وتعزيز دولة الحق والقانون وتجاوز النقائص وتصويب مسار التنمية الوطني وتنويع الاقتصاد"، حسبه.