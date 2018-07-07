إخترع أحد فلاحي ولاية سوق أهراس، آلة تقوم بزرع بذور البطيخ وتستخدم في المجال الفلاحي.

إخترع ساعد الزين أحد فلاحي بلدية تاورة بولاية سوق أهراس، آلة تقوم بزرع بذور البطيخ وتستخدم في المجال الفلاحي.

وقال إن الآلة مكونة من قطع محلية قام بتركيبها، وهي مصنعة من معادن مستعملة وبقدرتها تغطية ما مساحته 80 هكتار.

وبحسب ما رصدته قناة “النهار”، فإن الآلة المخترعة تسهّل عملية نثر البذور وهي غير مضرة بالبيئة .

وطالب الفلاح عبر قناة “النهار” مسؤولي قطاع الفلاحة سواء محليا أو مركزيا بتقديم الدعم والمساهمة في الرفع من الإنتاج المحلي.

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