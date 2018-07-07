فوضى بالبنوك بسبب خفض المنحة السياحية!



انهيار الدينار "يزبر" 23 أورو أخرى.. و"الصرف" الجديد لا يكفي لحجز طاكسي

محتجون: الإجراء سيدفع آلاف الجزائريين إلى الاستنجاد بـ "السكوار"

انخفضت المنحة السياحية على مستوى الوكالات البنكية إلى 107 أورو فقط خلال الـ48 ساعة الأخيرة، جراء انخفاض قيمة الدينار أمام الأورو عبر شبابيك بنك الجزائر، بعدما كانت في وقت سابق تزيد عن 130 أورو، وهو الأمر الذي أثار استياء المواطنين المسافرين للخارج، وتذمرهم على مستوى الوكالات، والذين انتقدوا تضاؤل قيمة المنحة السياحية التي اعتبروا أنها لا تغطي أزيد من تكلفة “طاكسي” بأوروبا.

ويقول الخبير المالي كمال سي محمد في تصريح لـ”الشروق” أن انخفاض قيمة المنحة السياحية إلى هذا المستوى خلال الساعات الأخيرة راجع إلى تدهور قيمة الدينار أمام العملات الصعبة الأورو والدولار، والذي وصل مستويات دنيا خلال الأشهر الأخيرة، في حين أن الطلب المرتفع من قبل المسافرين على الأورو والدولار على مستوى السوق الموازية لتغطية تراجع قيمة المنحة السياحية وراء ارتفاع قيمة الأورو على مستوى سوق “السكوار” والذي وصل 21.90 دينار خلال الأسبوع الماضي.

ويضيف المتحدث “من الطبيعي أن تنخفض قيمة المنحة السياحية كلما ارتفعت قيمة الأورو والدولار وبقية العملات الصعبة أمام الدينار، الأمر الذي يتطلب ضرورة تقنين العملية من طرف بنك الجزائر من خلال رفع حجم هذه المنحة”، معتبرا أن التزام بنك الجزائر الصمت اتجاه هذه الوضعية الصعبة يحيل المسافر إلى الخارج بالضرورة إلى التحويلات غير القانونية عبر المرور بسوق “السكوار” بساحة بور سعيد بالعاصمة أو بقية النقاط السوداء لتحويل العملة المتواجدة عبر التراب الوطني.

وقال الخبير نفسه أن انخفاض قيمة المنحة السياحية هو في حد ذاته مساس بكرامة الجزائري واستفزاز له بالخارج حيث أنه لا يختلف إثنان على أن تكلفة سيارة أجرة في أوروبا في بعض الأحيان تزيد عن 107 أورو، وهي القيمة الحالية للمنحة السياحية، والمرشحة للانخفاض بشكل أكبر خلال المرحلة المقبلة، في حال استمر تدهور الدينار أمام الأورو والدولار، حيث لا تزيد تحويلات بنك الجزائر عن 15 ألف دينار.

هذا وارتفع سعر صرف الأورو قبل أسبوع على مستوى السوق الموازية للعملة الصعبة بساحة بور سعيد بالعاصمة إلى 21.95 ألف دينار لكل 100 أورو للشراء و21.90 ألف دينار للبيع، في الوقت الذي تشهد العملة الصعبة طلبا واسعا من قبل المصطافين والمتجهين لتقضية العطلة في الخارج، وكذلك مع اقتراب موعد أول رحلة للحج، والتي يرتقب أن تكون بتاريخ 25 جويلية المقبل.

ويؤكد صرافو سوق العملة الصعبة بـ”السكوار” أن سعر الأورو شهد ارتفاعا حادا بلغ 21.95 ألف دينار بعدما عادل في وقت سابق 21 ألف، أي قبل ساعات، أرجعه متعاملو السوق إلى دخول فصل الصيف وزيادة تنقل بعض الجزائريين إلى الخارج لتمضية العطلة.